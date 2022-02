L’esclusione (che non sorprende) di Josip Ilicic dalla lista UEFA (Di giovedì 3 febbraio 2022) Togliere pressione e ricominciare da capo per ritrovare serenità. Questa è la priorità nei confronti di Josip Ilicic in vista dei prossimi impegni tra campionato e coppe: a cominciare dalL’esclusione dalla lista UEFA. Tale scelta è tutta tranne che una sorpresa, considerando non solo quelli che sono i parametri imposti dalla UEFA stessa per quanto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Quali sono le condizioni di Robin Gosens? La situazione dell’esterno nerazzurro Atalanta-Inter, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie A Un Maehle che si comporta “alla Gosens”: il punto di partenza del danese L’infaticabile quantità dell’Atalanta: dal ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Togliere pressione e ricominciare da capo per ritrovare serenità. Questa è la priorità nei confronti diin vista dei prossimi impegni tra campionato e coppe: a cominciare dal. Tale scelta è tutta tranne che una sorpresa, considerando non solo quelli che sono i parametri impostistessa per quanto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Quali sono le condizioni di Robin Gosens? La situazione dell’esterno nerazzurro Atalanta-Inter, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie A Un Maehle che si comporta “alla Gosens”: il punto di partenza del danese L’infaticabile quantità dell’Atalanta: dal ...

