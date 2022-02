Lazio. Corsi videomaker, grafica 3D e animazione: 21 febbraio scadenza iscrizioni (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – Vuoi diventare ‘videomaker’? Sei pronto a catturare l’attenzione dello spettatore e far vivere l’esperienza del protagonista del racconto mediante lo Storytelling, la Scrittura Creativa, l’utilizzo di una macchina da presa, la ripresa e il montaggio? Oppure il tuo sogno è quello di imparare ad usare gli strumenti per la grafica, l’animazione digitale 2D e 3D e gli effetti visivi, per poi creare animazioni, ambientazioni ed effetti speciali, producendo grafica in movimento? Accademia Informatica, Agenzia accreditata presso la Regione Lazio per la Formazione e i Servizi al Lavoro, propone due Corsi che rispondono ai tuoi desideri. C’è infatti tempo fino al 21 febbraio per iscriversi a due Corsi di formazione per diventare ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – Vuoi diventare ‘’? Sei pronto a catturare l’attenzione dello spettatore e far vivere l’esperienza del protagonista del racconto mediante lo Storytelling, la Scrittura Creativa, l’utilizzo di una macchina da presa, la ripresa e il montaggio? Oppure il tuo sogno è quello di imparare ad usare gli strumenti per la, l’digitale 2D e 3D e gli effetti visivi, per poi creare animazioni, ambientazioni ed effetti speciali, producendoin movimento? Accademia Informatica, Agenzia accreditata presso la Regioneper la Formazione e i Servizi al Lavoro, propone dueche rispondono ai tuoi desideri. C’è infatti tempo fino al 21per iscriversi a duedi formazione per diventare ...

pf_lazio : RT @AGICTechnology: ?? CORSO DI PERFEZIONAMENTO #B2B #MARKETING e #SALES #MANAGEMENT @UnivRoma3 & @AGICTechnology ?? Qui il ?link?con t… - NewsUnindustria : Sul nostro sito è disponibile lo Studio di #Ricerca presentato in #Unindustria a #Roma: “Corsi di laurea e #ITS. Un… - NewsUnindustria : Ha inizio l'incontro di presentazione dei risultati dello studio di Ricerca 'Corsi di laurea e #ITS: analisi del… - Vittoriog82 : RT @LazioChannel: Pinamonti Lazio - Corsi (Presidente Empoli): 'Lotito offra 10 milioni o niente da fare' #Lazio #Lotito #pinamonti https:/… - LazioChannel : Pinamonti Lazio - Corsi (Presidente Empoli): 'Lotito offra 10 milioni o niente da fare' #Lazio #Lotito #pinamonti -