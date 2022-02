Gf Vip 6, Alex Belli mostra la lettera completa scritta per lui da Soleil Sorge e chiarisce la questione della ‘dipendenza’ di Delia Duran nei suoi confronti (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella giornata di ieri Alex Belli è stato nuovamente ospite di Casa Chi, il format Instagram del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini ed è tornato a parlare del complicato rapporto tra lui e la moglie Delia Duran, attualmente reclusa nella Casa del Gf Vip 6. A tal proposito, incalzato dalle domande dei giornalisti, Alex ha ammesso di non essere più così sicuro di riuscire a recuperare il rapporto con Delia e ha anche aggiunto che la rottura definitiva potrebbe essere vicina. Inoltre, Alex ha commentato la decisione del pubblico di rendere la Duran la prima finalista di questo lungo Gf Vip 6 nel corso della trentanovesima puntata: “Non rosico, sono felice che lei sia lì, che possa farsi conoscere, anche dei ... Leggi su isaechia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella giornata di ieriè stato nuovamente ospite di Casa Chi, il format Instagram del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini ed è tornato a parlare del complicato rapporto tra lui e la moglie, attualmente reclusa nella Casa del Gf Vip 6. A tal proposito, incalzato dalle domande dei giornalisti,ha ammesso di non essere più così sicuro di riuscire a recuperare il rapporto cone ha anche aggiunto che la rottura definitiva potrebbe essere vicina. Inoltre,ha commentato la decisione del pubblico di rendere lala prima finalista di questo lungo Gf Vip 6 nel corsotrentanovesima puntata: “Non rosico, sono felice che lei sia lì, che possa farsi conoscere, anche dei ...

Advertising

dagostinoLucia3 : @MatteoReho @AXBproduction Il gf vip é di Alex e Sole senza loro non sarebbe stato stupendo... Aspetterò sempre che… - melidoanto : Coraggio solei .la moglie di Alex è una che recita .e non credo proprio che gli italiani ci siano cascati. i sondag… - ParliamoDiNews : Gf Vip, Barù e Davide da Oscar nei panni di Alex e Delia: la parodia #barù #davide #oscar #panni #alex #delia… - Clalblanca : RT @lucafaccio: 2 Febbraio 2022 - GF Vip. Kabir Bedi non si lascia incantare: “Vi spiego io l’amore libero di Alex Belli” - infoitcultura : GF VIP 6, Kabir Bedi asfalta Alex Belli: 'Non gli credo' -