Cronache di un (altro) Sanremo in pandemia – Lorenza Cesarini parla più della Muti ma con l’ansia da esame di terza media. Checco fuoriclasse (Di giovedì 3 febbraio 2022) Eccoci dunque alla seconda serata del 72 Festival Amadeus Ter in Sanremo. Dopo la “congratulazione” di Amadeus per quella che era in realtà una “commemorazione” della grandissima Monica Vitti appena scomparsa, la gara si apre subito con Sangiovanni. Diciotto anni e ragazzine in piena pubertà che lo aspettano fuori dal teatro. Robe così. E’ il momento della co-conduttrice di questa sera: Lorena Cesarini, giovane attrice italiana che appare sul palco completamente sovrastata dall’emozione, tanto che a guardarla mi viene un’ansia da esame di terza media che la metà basta. La cosa abbastanza sorprendente è che parla più di Ornella Muti e infatti si prende il palco per una decina di minuti, raccontando degli insulti razzisti che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Eccoci dunque alla seconda serata del 72 Festival Amadeus Ter in. Dopo la “congratulazione” di Amadeus per quella che era in realtà una “commemorazione”grandissima Monica Vitti appena scomparsa, la gara si apre subito con Sangiovanni. Diciotto anni e ragazzine in piena pubertà che lo aspettano fuori dal teatro. Robe così. E’ il momentoco-conduttrice di questa sera: Lorena, giovane attrice italiana che appare sul palco completamente sovrastata dall’emozione, tanto che a guardarla mi viene un’ansia dadiche la metà basta. La cosa abbastanza sorprendente è chepiù di Ornellae infatti si prende il palco per una decina di minuti, raccontando degli insulti razzisti che ha ...

