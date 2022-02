Covid | rischi di morte per i non vaccinati sino a 97 volte più alti I dati dei Cdc Usa

Advertising

chetempochefa : 'Questa sera parliamo della vaccinazione contro il covid delle donne che aspettano un bambino. Il primo motivo è ch… - AslanNerazzurro : RT @RPozzolli: Adesso mi diverto: ho letto l’art. di @CalcioFinanza su bond Inter e rating B assegnato da S&P. Nessuna sorpesa e ripeto n… - MargheritaDemu5 : RT @flayawa: Non comprendo come un genitore possa sentirsi tranquillo nel vaccinare un bambino contro il Covid quando un paese come la Svez… - profeta_78 : RT @RPozzolli: Adesso mi diverto: ho letto l’art. di @CalcioFinanza su bond Inter e rating B assegnato da S&P. Nessuna sorpesa e ripeto n… - gestfali : RT @RPozzolli: Adesso mi diverto: ho letto l’art. di @CalcioFinanza su bond Inter e rating B assegnato da S&P. Nessuna sorpesa e ripeto n… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid rischi

Borsa Italiana

Le persone non vaccinate contro il- 19 che contraggono la malattia, corrono14 volte più alti di morire per complicazioni rispetto a chi ha avuto le due dosi di vaccino di base. Ma idi morte per i non vaccinati ..."Le normativenon lo permettevano. Siamo in zona arancione e queste sono le regole. La ... Che siano i cattivi maestri a stare lontano da ragazzi ancora inconsapevoli deiche corrono". Il ...Le persone non vaccinate contro il Covid-19 che contraggono la malattia, corrono rischi 14 volte più alti di morire per complicazioni rispetto a chi ha avuto le due dosi di vaccino di base.Scienza e Tecnologia - Ma i rischi di morte per i non vaccinati salgono addirittura a 97 volte in più nel confronto con chi ha ricevuto tre dosi. Lo ha detto Rochelle Walensky, direttore dei Centri ...