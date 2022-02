Caprari riscattato dal Verona | sarà ufficiale contro la Juventus

(Di giovedì 3 febbraio 2022) . La Sampdoria incasserà 4 milioni più uno di bonus La partitalasegnerà un nuovo inizio per Gianluca. Una volta collezionata la sua 22a presenza stagionale con la maglia del, scatterà infatti l’obbligo di riscatto per l’attaccante. Una buona notizia per la Sampdoria, che incasserà così quattro milioni di euro più uno di bonus – a fine campionato – per il raggiungimento della salvezza dei gialloblù L'articolo proviene da Calcio News 24.

