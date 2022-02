A Sottomonte un freno alle mareggiate | in arrivo 240mila euro per rafforzare le scogliere

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sottomonte freno

corriereadriatico.it

... per la manutenzione straordinaria, tramite rifiorimento con massi naturali, delle scogliere emerse antistanti la spiaggia di, primo stralcioSud. Si comprende bene come questo ...... per la manutenzione straordinaria, tramite rifiorimento con massi naturali, delle scogliere emerse antistanti la spiaggia di, primo stralcioSud. Si comprende bene come questo ...A essere finanziato sarà il litorale di Sottomonte. E’ il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Baiocchi a entrare nel dettaglio, giacchè i lavori finanziati a Sottomonte fanno parte di ...