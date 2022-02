Ventura | “Il Napoli deve crederci | con due vittorie può riaprire il discorso Scudetto”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’ex CT dell’Italia dice la sua sulle ambizioni delper il resto del campionato Giampiero, ex allenatore di, Torino e della Nazionale … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Gian Piero, è tornato a parlare della lotta scudetto , soffermandosi sul probabile dualismo tra Inter efino a fine stagione. Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, l'ex ct ha ...... Walter Novellino, Gian Piero Gasperini, Cesare Prandelli, Francesco Guidolin, Gian Piero, ... acquistato dal Danubio per 5 milioni di euro e ceduto alper 17 milioni di euro Luca Toni: ...Bisogna innanzitutto vincere a Venezia dove hanno sofferto tutti e poi vincere con l’Inter. E’ evidente che il Napoli arriverà con la determinazione e la ferocia necessaria per fare bene. Credo che ...Giampiero Ventura, ex allenatore sia del Napoli che del Venezia che si sfideranno domenica, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “In queste due partite potrebbe riaprirsi un discorso ...