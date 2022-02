Traffico Roma del 02-02-2022 ore 11:30 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione migliora la situazione del Traffico sulla rete viaria della capitale qualche difficoltà ancora sul tratto Urbano della A24 con code tra Portonaccio tangenziale verso quest’ultima incidente con rallentamenti in Piazzale delle Provincie in prossimità di via Della Lega Lombarda la polizia locale segnala poi un secondo incidente sul lungotevere Ripa all’altezza di Porto di Ripa Grande e rimaniamo sul lungotevere dove ci sono difficoltà di circolazione lato centro tra ponte Palatino e ponte Garibaldi trasporto pubblico ripristinata sull’intero percorso la linea tram 8 conclusi Infatti lavori di rifacimento di un tratto dei Binari infine sulla ferrovia Roma Viterbo cancellate diverse partenze pomeridiane da Flaminio e da Montebello dettagli di queste e di altre notizie sul sito Roma ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione migliora la situazione delsulla rete viaria della capitale qualche difficoltà ancora sul tratto Urbano della A24 con code tra Portonaccio tangenziale verso quest’ultima incidente con rallentamenti in Piazzale delle Provincie in prossimità di via Della Lega Lombarda la polizia locale segnala poi un secondo incidente sul lungotevere Ripa all’altezza di Porto di Ripa Grande e rimaniamo sul lungotevere dove ci sono difficoltà di circolazione lato centro tra ponte Palatino e ponte Garibaldi trasporto pubblico ripristinata sull’intero percorso la linea tram 8 conclusi Infatti lavori di rifacimento di un tratto dei Binari infine sulla ferroviaViterbo cancellate diverse partenze pomeridiane da Flaminio e da Montebello dettagli di queste e di altre notizie sul sito...

