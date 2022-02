Roma | autista bus frena per evitare pedone | feriti due passeggeri

Advertising

OnlineMetropoli : VIDEO - Monterotondo, 680 chili di cocaina nel camion La droga è stata trovata dai Finanzieri di Roma in mezzo a i… - ortoforno : RT @ZeroGruppo: - sicurstrada : Roma, a dicembre arrivano i nuovi autobus a guida autonoma: sono 100% elettrici e senza autista continua su:… - romalifenews : L'autista della consegna si dice 'ignaro': non sapeva di trasportare droga ... - rep_roma : Via Nomentana, autista sbanda e distrugge il marciapiede: paura sul filobus della linea 90 [di Luca Monaco] [aggior… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma autista

Corriere dello Sport

Un autobus Atac linea 246 è rimasto coinvolto in un incidente ain Circonvallazione Cornelia, prossimità civico 65, altezza Casa di Cura Villa Benedetta. A bordo del bus sono rimasti feriti, non gravemente, due passeggeri , trasportati in codice giallo in ...... 'Ci piace ricordarla con un aneddoto: in occasione della sua premiazione l'incaricato dall'organizzazione dei Premi andò aa prenderla a casa; Monica Vitti scese, vide che l'auto era di ...ROMA – Circa 680 chilogrammi di cocaina sono stati trovati ... che avrebbe fruttato profitti milionari. L’autista di nazionalità bulgara e un cittadino italiano sono stati arrestati per traffico di ...Dopo la sua morte, Monica Vitti è ricordata nella Regione con un aneddoto: in occasione della sua premiazione l’autista incaricato dall’organizzazione dei Premi andò a Roma a prenderla a casa; la ...