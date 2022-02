Qualificazioni sudamericane Mondiali 2022 | classifiche e risultati aggiornati

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ie leaggiornate delleai. In palio ci saranno quattro (o eventualmente cinque, se la quinta classificata vincerà lo spareggio intercontinentale con un’altra selezione) posizioni in vista del Mondiale che si svolgerà in Qatar. Presenti ovviamente Brasile, Argentina, Uruguay e tutte le altre: saranno dieci in totale le squadre che si daranno battaglia per il raggiungimento della rassegna più importante del panorama calcistico. IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE Mercoledì 2 febbraio Argentina-Colombia Brasile-Paraguay Perù-Ecuador Martedì 1 febbraio Bolivia-Cile 2-3 Uruguay-Venezuela Venerdì 28 gennaio Cile-Argentina 1-2 Colombia-Perù 0-1 Venezuela-Bolivia 4-1 Giovedì 27 gennaio Ecuador-Brasile 1-1 Paraguay-Uruguay ...

Advertising

ML_4fun : RT @MarioAlbanese7: Oggi, Alexis Sánchez (19) ha superato Marcelo Salas (18) come capocannoniere cileno nell'intera storia delle qualificaz… - MarioAlbanese7 : Oggi, Alexis Sánchez (19) ha superato Marcelo Salas (18) come capocannoniere cileno nell'intera storia delle qualif… - PCapano : Luis #Suarez stacca #Messi e diventa il miglior marcatore nella storia delle qualificazioni sudamericane con 28 reti. #Uruguay - Cucciolina96251 : RT @gippu1: Stasera, per la prima volta nella storia, il Festival di #Sanremo si sovrapporrà alle Qualificazioni Mondiali Sudamericane. Ma… - liviozeta67 : @peppesz Scarichi la app, ti registri e vedi le qualificazioni sudamericane, e altro. -

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni sudamericane

Alexis Sanchez trascina il Cile alla vittoria nel match delleai Mondiali 2022 per quanto riguarda il Sudamerica. Si stanno chiudendo i giochi ed è gran bagarre per la qualificazione in Qatar. Era uno spareggio quello contro la Bolivia per ...Commenta per primo Rete con il CIle per l 'attaccante dell'Inter Alexis Sanchez, che sblocca con uno splendido calcio di punizione la sfida contro la Bolivia, valida per leai Mondiali in Qatar.(Spazio Inter) Qualificazioni Mondiali, fai i tuoi pronostici. Bene in casa, male in trasferta. Dopo 15 giornate il Cile ha 16 punti, uno in più della Bolivia. La sedicesima giornata del girone ...Gli assist di Marquinos, i gol di Raphinha e Coutinho: con tanti ex protagonisti del campionato italiano il Brasile ha travolto il Paraguay 4-0. Nello stadio Mineirão, a Belo Horizonte, è stato domini ...