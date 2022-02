'Ndrangheta, sequestrati 10 milioni in beni a Giuseppe Iaquinta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La direzione investigativa antimafia ha sequestrato un patrimonio di oltre 10 milioni di euro a Giuseppe Iaquinta, il padre dell'ex calciatore della Juve considerato il volto pubblico della '... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La direzione investigativa antimafia ha sequestrato un patrimonio di oltre 10di euro a, il padre dell'ex calciatore della Juve considerato il volto pubblico della '...

Advertising

fattoquotidiano : ‘Ndrangheta, sequestrati beni per 10 milioni a Giuseppe Iaquinta, padre dell’ex calciatore campione del mondo - sportli26181512 : 'Ndrangheta, sequestrati 10 milioni in beni a Giuseppe Iaquinta: 'Ndrangheta, sequestrati 10 milioni in beni a Gius… - Gazzetta_it : 'Ndrangheta: sequestrati beni per 10 milioni al padre di Iaquinta - TuttoQuaNews : RT @Corriere: ‘Ndrangheta, sequestrati 10 milioni a Giuseppe Iaquinta, papà dell’ex giocatore Vincenzo - RosariaBusnardo : Sequestrati 10 milioni ad esponente della ‘#ndrangheta in #EmiliaRomagna: si tratta di Giuseppe #Iaquinta -