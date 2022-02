Molnupiravir attivo contro Omicron in vitro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – I dati di 6 studi preclinici che dimostrano che Molnupiravir, antivirale orale per Covid-19, è attivo in vitro anche contro la variante Omicron del coronavirus Sars-CoV-2. Lo hanno comunicato Msd e Ridgeback Biotherapeutics, che co-sviluppano la pillola anti-Covid già autorizzata all’Uso in oltre 10 Paesi tra cui Usa, Regno Unito e Giappone. Gli studi in vitro – spiega una nota – sono stati condotti in modo indipendente da ricercatori di istituzioni che risiedono in 6 Paesi tra i quali Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Olanda e Stati Uniti. Sono stati effettuati su colture cellulari ben consolidate per valutare l’attività antivirale di Molnupiravir e altri agenti antivirali anti-Covid verso le varianti di Sars-CoV-2, inclusa ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – I dati di 6 studi preclinici che dimostrano che, antivirale orale per Covid-19, èinanchela variantedel coronavirus Sars-CoV-2. Lo hanno comunicato Msd e Ridgeback Biotherapeutics, che co-sviluppano la pillola anti-Covid già autorizzata all’Uso in oltre 10 Paesi tra cui Usa, Regno Unito e Giappone. Gli studi in– spiega una nota – sono stati condotti in modo indipendente da ricercatori di istituzioni che risiedono in 6 Paesi tra i quali Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Olanda e Stati Uniti. Sono stati effettuati su colture cellulari ben consolidate per valutare l’attività antivirale die altri agenti antivirali anti-Covid verso le varianti di Sars-CoV-2, inclusa ...

