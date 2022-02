Milan | Gazidis sicuro | “Sarà la chiave per il futuro”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) È tornato di moda il discorso stadio dalle parti della società diello. A proposito di ciò, l’AD del, Ivan, ha rilasciato, ai microfoni di Gulf News, delle dichiarazioni che lasciano ben sperare i tifosi e l’ambiente rossonero. Difatti, a quanto pare, il progetto per il nuovo stadio delsupererà le aspettative di tutti: “Questo è qualcosa in cui, come club, crediamo fortemente, come dimostra il progetto del nuovo stadio del, cheil migliore e il più sostenibile in Europa eanche laper lo sviluppodel club, della città dio e del calcio italiano in generale“. POTREBBE INTERESSARTI: Svelato ildi Cavani: la probabile ...