Mika, Cattelan e Laura Pausini saranno i conduttori dell’Eurovision (Di mercoledì 2 febbraio 2022) saranno Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini i conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022, che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. La vittoria dei Maneskin ha permesso di riportare l’Eurovision Song Contest in Italia dopo ben 31 anni. Alessandro Cattelan all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino sarà ufficialmente sul palco come uno dei conduttori dell’edizione che si terrà in Piemonte. Insieme a lui ci sarà il cantautore internazionale Mika, star in tutto il mondo, che si è fatto amare anche per la sua partecipazione a X-Factor. Ad aggiungersi al trio è la cantante Laura Pausini, italiana ma amatissima in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi Latini. Arriva dunque dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022), AlessandroSong Contest 2022, che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. La vittoria dei Maneskin ha permesso di riportare l’Eurovision Song Contest in Italia dopo ben 31 anni. Alessandroall’Eurovision Song Contest 2022 di Torino sarà ufficialmente sul palco come uno deidell’edizione che si terrà in Piemonte. Insieme a lui ci sarà il cantautore internazionale, star in tutto il mondo, che si è fatto amare anche per la sua partecipazione a X-Factor. Ad aggiungersi al trio è la cantante, italiana ma amatissima in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi Latini. Arriva dunque dal ...

Advertising

soloFearless : RT @PdCS_podcast: Da scaletta ???? 22.09 – Ingresso Mika e Alessandro Cattelan – Momento Eurovision Song Contest 2022 ?????? Mika, Alessandro… - tinuzz_ : RT @raulorgz: SCALETTA SECONDA SERATA #Sanremo2022 Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika verrano annunciati come conduttori dall’’ #Eu… - sebxvettelx : RT @raulorgz: SCALETTA SECONDA SERATA #Sanremo2022 Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika verrano annunciati come conduttori dall’’ #Eu… - dico_opinioni : RT @raulorgz: SCALETTA SECONDA SERATA #Sanremo2022 Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika verrano annunciati come conduttori dall’’ #Eu… - gallobaelotti : RT @PdCS_podcast: Da scaletta ???? 22.09 – Ingresso Mika e Alessandro Cattelan – Momento Eurovision Song Contest 2022 ?????? Mika, Alessandro… -