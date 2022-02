Mia Tindall | la petite-fille de la princesse Anne | 8 ans | réapparaît après une longue absence

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Autant le dire, laMias’est faite discrète dernièrement. Actuellement, lade laa 8 ans et est particulièrement dynamique. Chose que l’on comprend quand on sait que son papa, Mike, 43 ans, est rugbyman et que sa mère, Zara Phillips, 40 ans, est une cavalière aguerrie. Les fans de la royauté ont notamment pu voir Miale week-end du 31 janvier dernier. En effet, c’est aux bras de ses parents que lade laa été vue. Le week-end dernier, laMiaa eu l’occasion de profiter de ses parents à elle toute seule. En effet, la famille...