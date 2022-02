Memorandum Italia-Libia | diverse associazioni ne chiedono l’abrogazione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Quella dei migranti è una questione al centro delle politiche estere ed interne di molti Paesi. Da anni, infatti, flussi migratori continuano a convergere verso la nostra penisola, e l’Unione Europea in generale, ma una soluzione definitiva sembra essere sostanzialmente lontana dall’essere trovata. A preoccupare maggiormente, inoltre, sono le azioni di coloro che tentano di ricavare un profitto da un tale fenomeno. E se alcune nazioni hanno deciso di chiudere una volte per tutte le loro frontiere, altre hanno scelto di dare una mano a quegli Stati in cui suddetti gruppi di persone, pronte a lasciare la propria patria in cerca di condizioni di vita migliori, si riuniscono. Una di queste è l’, che nel 2017, ha stipulato uno specialecon laper contrastare il contrabbando e la tratta illecita di esseri umani. ...