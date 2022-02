L' ottimismo di Guido Rasi | ' La pandemia è ai titoli di coda'

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Secondo, ci sarà una ritorno alla normalità per l'estate 2022. La quarantena per i vaccinati 'in pensione tra tre settimane' e la dad a scuola 'probabilmente non ha più senso' ma 'almeno ...

SecondoRasi, ci sarà una ritorno alla normalità per l'estate 2022. La quarantena per i vaccinati 'in pensione tra tre settimane' e la dad a scuola 'probabilmente non ha più senso' ma 'almeno non duri ...Alla domanda se siamo ormai all' epilogo della pandemia risponde: 'Solo per scaramanzia dico che è possibile , ma sì, tutto sta andando verso quella direzione'. Parole diquelle diRasi , ex direttore esecutivo dell' Ema (l'Agenzia europea del farmaco) e ora consigliere del generale Figliuolo , che in un'intervista alla Stampa dice di sperare che ' a ...Il consigliere del generale Figliuolo: "Per scaramanzia non mi sbottono ma dico che è possibile: tutto sta andando verso quella direzione" ...In un’intervista al “Corriere della sera”, il consulente per la campagna vaccinale di Regione Lombardia Guido Bertolaso fa il punto ...