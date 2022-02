La somiglianza degli attori ai protagonisti reali è impressionante (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Correva l’anno 1996 e il mondo agli albori di Internet venne letteralmente sconvolto dalla messa in circolazione di un sextape (rubato) che vedeva protagonisti la star Pamela Anderson e il marito Tommy Lee. Oggi, questo evento senza precedenti – primo di una serie di episodi simili – viene ricostruito in Pam & Tommy, serie tv diretta dall’ottimo Craig Gillespie e disponibile su Disney+. “Pam & Tommy”: le foto della serie Disney guarda le foto protagonisti sono gli straordinari, e somigliantissimi, Lily James e Sebastian Stan che in Pam & Tommy non solo ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Correva l’anno 1996 e il mondo agli albori di Internet venne letteralmente sconvolto dalla messa in circolazione di un sextape (rubato) che vedevala star Pamela Anderson e il marito Tommy Lee. Oggi, questo evento senza precedenti – primo di una serie di episodi simili – viene ricostruito in Pam & Tommy, serie tv diretta dall’ottimo Craig Gillespie e disponibile su Disney+. “Pam & Tommy”: le foto della serie Disney guarda le fotosono gli straordinari, e somigliantissimi, Lily James e Sebastian Stan che in Pam & Tommy non solo ...

