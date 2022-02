Kirsten Dunst | Mi sono sentita a disagio durante le scene intime con Jamie Dornan in Marie Antoinette

Advertising

Kirsten Dunst e Jamie Dornan hanno recitato insieme in un film drammatico nel 2006, intitolato Marie Antoinette, e la star de Il potere del cane ha recentemente rivelato di essersi "sentita a disagio" durante le scene più scottanti girate con Jamie Dornan sul set di Marie Antoinette. Kirsten Dunst e Jamie Dornan hanno recitato insieme in Marie Antoinette. L'esperienze di Kirsten Dunst sul set di Marie Antoinette non è stata del tutto positiva, soprattutto per via di alcune scene di nudo.