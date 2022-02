Irama, ecco il testo della canzone “Ovunque sarai” a Sanremo 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo la brutta esperienza dello scorso anno, che aveva fermato il suo percorso sul nascere a causa del Covid-19, Irama ci riprova e stasera con Ovunque sarai si esibisce – per davvero – al Festival di Sanremo. ecco il testo della canzone. Irama: il testo di Ovunque sarai, il brano in gara a Sanremo 2022 Se sarai vento canteraiSe sarai acqua brilleraiSe sarai ciò che saròE se sarai tempo ti aspetterò per sempreSe sarai luce scalderaiSe sarai luna ti vedròE se sarai qui non lo sapròMa se sei tu lo sentiròOvunque ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo la brutta esperienza dello scorso anno, che aveva fermato il suo percorso sul nascere a causa del Covid-19,ci riprova e stasera consi esibisce – per davvero – al Festival diil: ildi, il brano in gara aSevento canteraiSeacqua brilleraiSeciò che saròE setempo ti aspetterò per sempreSeluce scalderaiSeluna ti vedròE sequi non lo sapròMa se sei tu lo sentirò...

Advertising

Aurelio77961914 : RT @Quellochetutti1: ??ORARI ESIBIZIONI CANTANTI?? Ecco gli orari in cui si ebitsnno Sangiovanni, Aka7even, Irama, Emma, Elisa e tutti gli… - Quellochetutti1 : ??ORARI ESIBIZIONI CANTANTI?? Ecco gli orari in cui si ebitsnno Sangiovanni, Aka7even, Irama, Emma, Elisa e tutti g… - heartlessfred : stasera c'è la regina Rettore si tifa solo per lei . e per quel buno di irama, ecco . - SilviaTrovato : Ecco un altro vestito da #Edwardmanidiforbice, vestito da #MicheleBravi, vestito da #Irama. Che se non usasse l'aut… - dalilamas2 : Ed ecco servita la hit dell’estate che andrà d’ufficio in competizione con quella di Irama #Sanremo2022 -