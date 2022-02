Highsnob e Hu, ecco il testo della canzone “Abbi cura di te” a Sanremo 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Highsnob e Hu, nomi d’arte di Michele Matera e Federica Ferracuti, sono due talenti della nuova generazione musicale che si presentano con il brano “Abbi cura di te” per la prima volta al Festival di Sanremo. Non li accomuna solo la lettera con cui iniziano i lori nomi, ma sono due artisti capaci di unire il pop e il rap con l’elettronica e di affiancarli ad una voce particolare, ad un forte carisma e alla cura dei testi. Abbi cura di te, ecco il testo del brano in gara a Sanremo Ho perso la ragione, hai ragioneMa non siamo pari, siamo animaliStringimi forte, che provo piacereNel sentir dolore come lo shibariScrivo solo di notte così per lo menoBaby sto imparando a rimpiazzare i sogniI sogni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)e Hu, nomi d’arte di Michele Matera e Federica Ferracuti, sono due talentinuova generazione musicale che si presentano con il brano “di te” per la prima volta al Festival di. Non li accomuna solo la lettera con cui iniziano i lori nomi, ma sono due artisti capaci di unire il pop e il rap con l’elettronica e di affiancarli ad una voce particolare, ad un forte carisma e alladei testi.di te,ildel brano in gara aHo perso la ragione, hai ragioneMa non siamo pari, siamo animaliStringimi forte, che provo piacereNel sentir dolore come lo shibariScrivo solo di notte così per lo menoBaby sto imparando a rimpiazzare i sogniI sogni ...

