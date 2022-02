Emma e Francesca Michielin, due amiche sul palco di Sanremo 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Per questo suo ritorno in gara al Festival, l'artista di Ogni volta è così ha voluto Francesca Michielin come sua direttrice d'orchestra. Ecco come è andata Leggi su vanityfair (Di giovedì 3 febbraio 2022) Per questo suo ritorno in gara al Festival, l'artista di Ogni volta è così ha volutocome sua direttrice d'orchestra. Ecco come è andata

Advertising

StefanoGuerrera : vabbè raga ma che pazzesche Francesca ed Emma #Sanremo2022 - PrimeVideoIT : EMMA CANTA E FRANCESCA MICHIELIN DIRIGE L'ORCHESTRA QUESTO È IL SANREMO CHE VOGLIAMO #Sanremo2022 #UnSorrisoOvunque - SkyTG24 : #Sanremo2022 Dieci anni dopo la vittoria con 'Non è l'Inferno', l'artista salentina torna in gara all'Ariston. A di… - LuciaFerraroEM : RT @vivonelkaos: Io ancora fermo a Emma e Francesca Michielin che riconsegnano i fiori ricevuti all'orchestra #Sanremo2022 - Artyomalex03 : RT @LokiSnape: Come splendono Emma e Francesca ? #Sanremo2022 -