È morta Monica Vitti

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Fu Sergio Tofano che le disse che Ceciarelli era mica un cognome adatto a un'attrice, o almeno non a una attrice come lei. L'Accademia nazionale d'arte drammatica era allora un presente che sarebbe presto diventato passato, e lei, Maria Luisa Ceciarelli, aveva iniziato già a muovere i primi passi, spediti e convinti, tra i teatri romani. Se non Ceciarelli che cosa però? Tofano la guardò annoiato. Non sei un'attrice? Non vuoi fare l'artista? Inventa. Finì che scelse, come l'inizio del cognome materno, ma anche come ricordo della sua infanzia messinese. Fu lì, di fronte al mare ancor ragazzina, che le iniziò ad arrochirsi la voce, o almeno così raccontava. Quella voce era parte del suo fascino, lo sapeva bene, ci costruì una parte della sua carriera. Quella diè ...