Così il Fisco controlla i figli: cosa succede (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Anche le famiglie in cui sono presenti figli lavoratori che vivono nella stessa casa sono sottoposte a verifiche del Fisco. Lo strumento utilizzato per gli accertamenti è quello del redditometro. Le spese a cui fare attenzione Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Anche le famiglie in cui sono presentilavoratori che vivono nella stessa casa sono sottoposte a verifiche del. Lo strumento utilizzato per gli accertamenti è quello del redditometro. Le spese a cui fare attenzione

Ultime Notizie dalla rete : Così Fisco Il Fisco e l'algoritmo del terrore: evasori sotto attacco (e non solo loro) ...verrà raggiunto o ad essere colpiti saranno unicamente i cittadini onesti? Lo scopo del Fisco è legittimo e comprensibile. Non è ammissibile l'evasione dal pagamento di tasse e imposte così come non ...

Ladispoli, Bernabei: 'Saldo e stralcio delle cartelle esattoriali emesse dal 2015 a oggi' Saldo stralcio cartelle esattoriali 'A Ladispoli così come in tutta Italia - ha spiegato Bernabei - ... 'Allentare la morsa del fisco potrebbe dare ossigeno al mondo del commercio e dell'imprenditoria, ...

