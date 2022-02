Checco Zalone: la sua laurea, il voto e il retroscena (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Checco Zalone, in conversazione con un giornalista di Interviste Madyur, ha parlato della sua laurea, del voto che ha ottenuto e della persona che l'ha spinto a continuare a studiare. Checco Zalone, i cui film hanno incassato complessivamente 220 milioni di euro e alcuni dei quali compaiono nella lista dei 10 film con maggiori incassi in Italia, si è laureato in legge con un punteggio pari a 102: scopriamo che cosa si cela dietro alla laurea del comico pugliese. Intervistato dal sito Interviste Madyur, lo stesso Zalone ha ammesso di aver desiderato a lungo di parlare della sua istruzione secondaria di secondo grado: "Proprio ai miei studi volevo arrivare, finalmente! Mia zia Lina voleva che diventassi un avvocato e mi ha pagato ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 febbraio 2022), in conversazione con un giornalista di Interviste Madyur, ha parlato della sua, delche ha ottenuto e della persona che l'ha spinto a continuare a studiare., i cui film hanno incassato complessivamente 220 milioni di euro e alcuni dei quali compaiono nella lista dei 10 film con maggiori incassi in Italia, si èto in legge con un punteggio pari a 102: scopriamo che cosa si cela dietro alladel comico pugliese. Intervistato dal sito Interviste Madyur, lo stessoha ammesso di aver desiderato a lungo di parlare della sua istruzione secondaria di secondo grado: "Proprio ai miei studi volevo arrivare, finalmente! Mia zia Lina voleva che diventassi un avvocato e mi ha pagato ...

Advertising

rtl1025 : ?? Amadeus: 'Fiorello e Berrettini sono molto amici, ma non so se faranno qualcosa insieme sul palco. L'unica cosa c… - FulvioPaglia : Checco Zalone aveva previsto tutto. #Sanremo2022 (via @ziotui) - rtl1025 : ?? Ospiti stasera Checco Zalone, Laura Pausini, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Ci saranno anche Arisa e Malika… - auribii : RT @Zziagenio78: Checco Zalone fa le battute io rido. Checco Zalone parla io rido. Checco Zalone respira io rido. Qualcuno dice 'Checco Zal… - FoeSweetie : Niente di personale contro di lui ma Checco Zalone non mi fa ridere manco per sbaglio?? -