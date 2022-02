Vlahovic “Alla Juve per lavorare e vincere” (Di martedì 1 febbraio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Dusan Vlahovic si presenta Alla Juve: “Qui per lavorare e per vincere. Questa è una maglia gloriosa. Sono molto emozionato e orgoglioso di aver firmato per questo club”. L'attaccante serbo ha le idee chiare, saluta la sua ex squadra, la Fiorentina, poi Firenze, e ringrazia tutte le persone con le quali ha lavorato in Toscana. Poi abbraccia i nuovi tifosi, la sua famiglia e i suoi agenti.“Sono pronto a dare il massimo per raggiungere grandi risultati. Nel Dna della Juve ci sono combattere, soffrire e vincere. Le stesse cose del mio carattere: per questo ho fatto questa scelta di venire qui”, ha detto ancora Vlahovic.“Il 7 non significa niente per me, non ha un peso particolare. Era il numero più vicino al ‘miò 9. Il primo obiettivo è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Dusansi presenta: “Qui pere per. Questa è una maglia gloriosa. Sono molto emozionato e orgoglioso di aver firmato per questo club”. L'attaccante serbo ha le idee chiare, saluta la sua ex squadra, la Fiorentina, poi Firenze, e ringrazia tutte le persone con le quali ha lavorato in Toscana. Poi abbraccia i nuovi tifosi, la sua famiglia e i suoi agenti.“Sono pronto a dare il massimo per raggiungere grandi risultati. Nel Dna dellaci sono combattere, soffrire e. Le stesse cose del mio carattere: per questo ho fatto questa scelta di venire qui”, ha detto ancora.“Il 7 non significa niente per me, non ha un peso particolare. Era il numero più vicino al ‘miò 9. Il primo obiettivo è ...

