Vaccino, Pfizer chiede l’autorizzazione per i bimbi tra sei mesi e 5 anni (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb – Pfizer chiede l’autorizzazione per produrre vaccini anche per bimbi tra i sei mesi e i 5 anni. Lo rende noto l’Agi. Pfizer, vaccini anche ai bimbi più piccoli: la richiesta Pfizer e BioNTech stanno chiedendo all’ente regolatore americano l’autorizzazione per produrre Vaccino anti-Covid per bimbi anche al di sotto dei cinque anni. Le fonti sono i media statunitensi, che precisano come la richiesta potrebbe essere presentata anche oggi. La Fda (Food and Drug Administration) ha nel frattempo autorizzato il booster della Pfizer per i ragazzini al di sopra dei 12 anni. Quanto al numero, si parla di due dosi, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb –per produrre vaccini anche pertra i seie i 5. Lo rende noto l’Agi., vaccini anche aipiù piccoli: la richiestae BioNTech stannondo all’ente regolatore americanoper produrreanti-Covid peranche al di sotto dei cinque. Le fonti sono i media statunitensi, che precisano come la richiesta potrebbe essere presentata anche oggi. La Fda (Food and Drug Administration) ha nel frattempo autorizzato il booster dellaper i ragazzini al di sopra dei 12. Quanto al numero, si parla di due dosi, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, vaccino Pfizer per bambini under 5 disponbile entro febbraio #pfizer #fda #biontech #febbraio… - DavidPuente : Gli ambienti No Vax sfruttano ancora la bufala del business dei feti abortiti e delle cellule fetali nei vaccini a… - LaStampa : Covid, Pfizer chiede il via libera al vaccino per i bambini dai 6 mesi ai 4 anni - Gio53272615 : RT @IlPrimatoN: Nessun limite d'età ormai - tamistars : RT @FabrizioChiodo: Perché noi non lo usiamo? Soprattutto in una situazione emergenziale, Non è una domanda da novax, né tantomeno da com… -