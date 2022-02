Spazio | lanciato il satellite Cosmo SkyMed

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) –ce l’ha fatta. Dopo diversi rinvii, dovuti anche al maltempo, è statocon successo il secondodella costellazione italianadi Seconda Generazione (Csg) promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) con il contributo del Ministero dell’Università e della Ricerca e dal Ministero della Difesa. Il decollo è avvenuto questa notte alle 00.11 italiane dalla base di Cape Canaveral Air Force Station a bordo del vettore Falcon 9 della società americana SpaceX. ASI- Con il secondodella costellazione, il sesto in orbita, saranno ampliate l’operatività e le capacità complessive dell’intera costellazione, in linea con gli obiettivi prefissati dall’Asi e dal ...

La parte militare viene gestita dalla stazione di Pratica di Mare. L'utilizzo civile di questi satelliti spazia dal controllo dell'agricoltura a quello dei beni culturali e loro stato, dal ...(PRIMAPRESS) - FLORIDA - Cosmo SkyMed è stato lanciato. Il satellite dopo quattro rinvii consecutivi ... E' il secondo satellite della nuova ge- nerazione,promossa dall'Agenzia Spazia- le Italiana ...