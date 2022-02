Sanremo 2022, Ornella Muti replica a chi la attacca per il ciondolo a forma di marijuana (Di martedì 1 febbraio 2022) Ornella Muti è stata attaccata per un ciondolo a forma di marijuana ma l'attrice ha replicato assicurando che non preparerà canne nel backstage di Sanremo 2022. A poche ore dall'inizio di Sanremo 2022 Ornella Muti è stata attaccata dal Moige e da alcuni esponenti di destra per un ciondolo a forma di marijuana indossato in una fotografia pubblicata su Instagram: secondo due esponenti di Fratelli d'Italia i gioielli sfoggiati dall'attrice e dalla figlia Naike Rivelli sono un sostegno alla liberalizzazione della cannabis che i due deputati considerano improprio. La Muti ha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 febbraio 2022)è statata per undima l'attrice hato assicurando che non preparerà canne nel backstage di. A poche ore dall'inizio diè statata dal Moige e da alcuni esponenti di destra per undiindossato in una fotografia pubblicata su Instagram: secondo due esponenti di Fratelli d'Italia i gioielli sfoggiati dall'attrice e dalla figlia Naike Rivelli sono un sostegno alla liberalizzazione della cannabis che i due deputati considerano improprio. Laha ...

