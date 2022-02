Sanremo 2022: Achille Lauro a torso nudo sul palco, si auto battezza in diretta (VIDEO) (Di martedì 1 febbraio 2022) Achille Lauro apre il Festival di Sanremo 2022 con il botto: diavolo e acqua santa. Il cantante è stato il primo dei 12 artisti in gara a esibirsi martedì 1 febbraio. Lauro, capelli corti biondo platino, invece di vestirsi, si è svestito. Niente camicia, giacca, calzini, scarpe. Nulla. Solo un paio di pantaloni di pelle nera super aderenti. Poi petto nudo coperto da una mappa di tatuaggi e piedi scalzi. Amadeus è rimasto a bocca aperta, ma ha gradito: “Mi metto vicino a te così lo share si impenna”. Achille Lauro ha ammiccato, ondeggiato erotico, sedotto il pubblico con la mano che insisteva impudica sul bacino, carezze allusive. Cantava e ansimava, ansimava e cantava con il coro gospel alle sue spalle. Una performance conclusa con ... Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022)apre il Festival dicon il botto: diavolo e acqua santa. Il cantante è stato il primo dei 12 artisti in gara a esibirsi martedì 1 febbraio., capelli corti biondo platino, invece di vestirsi, si è svestito. Niente camicia, giacca, calzini, scarpe. Nulla. Solo un paio di pantaloni di pelle nera super aderenti. Poi pettocoperto da una mappa di tatuaggi e piedi scalzi. Amadeus è rimasto a bocca aperta, ma ha gradito: “Mi metto vicino a te così lo share si impenna”.ha ammiccato, ondeggiato erotico, sedotto il pubblico con la mano che insisteva impudica sul bacino, carezze allusive. Cantava e ansimava, ansimava e cantava con il coro gospel alle sue spalle. Una performance conclusa con ...

MarroneEmma : / ogni volta è così / Sanremo 2022 #ognivoltaècosì #sanremo2022 - fanpage : A Fanpage parla @GiuliaSalemi93 Lo scorso anno appena uscita dal #gfvip lo commentava sul divano insieme al suo Pi… - Adnkronos : Il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti i cantanti in gara a #Sanremo2022? Il direttore di Rai1: 'Rai non… - zazoomblog : Sanremo 2022 le pagelle ai look della prima serata: Amadeus brilla (e si commuove) Achille Lauro a petto nudo. Orne… - Ritak95 : RT @Iperborea_: Analizzare la situazione pandemica in Italia attraverso la platea di Sanremo: - 2020 - 2021 - 2022 #Sanremo2022 https://t… -