Raffaella Carrà, arriva un omaggio davvero speciale: la Rai ha deciso (Di martedì 1 febbraio 2022) . La storica presentatrice verrò ricordata in modo degno Dallo scorso 5 luglio, data della sua morte, si sono susseguite celebrazioni e riferimenti alla sua straordinaria carriera. "Raffa" ha saputo ispirare il suo ambiente come pochi in passato. Dal momento della triste notizia che riportava L'articolo proviene da Inews24.it.

La1_tve : ? Varry Brava abre el #BenidormFest con su canción 'Raffaella', un homenaje a la diva italiana Raffaella Carrà.… - marijoforever__ : Raffaella Beauty Carrà #raffaellacarrà - tonestone99 : Raffaella Carrà - Que Dolor - classichitradio : #chr3 Best rock pop dance music Now Far L'amore - Bob Sinclar & Raffaella Carrà on - MBritanno : #ilunaticiasanremo perdere l amore del bravissimo massimo Ranieri sapete per caso se ci sarà un omaggio alla mitica raffaella carrà -