Quota 102 | come funziona? 

Quota 102, cos'è? Quota 102 è uno dei possibili modi in cui si raggiungono i requisiti per la pensione senza aspettare i 67 anni, necessari per raggiungere la pensione di vecchiaia. Ma occorre che siano rispettati alcuni ulteriori paletti. Quali sono i requisiti? Il cittadino che richiede la pensione Quota 102 deve avere, entro il 2022, raggiunto un'età anagrafica non inferiore ai 64 anni, e deve avere versato almeno 38 anni di contributi. Se, per esempio, un lavoratore ha raggiunto i 42 anni di contributi e i 61 anni d'età non potrà accedere a Quota 102, anche se la somma supera questa cifra. Questa opzione è valida fino al 31 dicembre 2022, a meno di un rinnovo da parte del governo. Chi, al 31 dicembre 2021, aveva già maturato i requisiti di Quota 100 (38 anni di contributi e 62 anni di età) potrà ...

