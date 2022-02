Quale macchina per caffè scegliere? Caratteristiche e differenze dei principali sistemi (Di martedì 1 febbraio 2022) Il caffè è considerato in Italia una vera e propria arte, una tradizione da custodire e diffondere per realizzare la bevanda cremosa e gustosa come solo sulla penisola si riesce a fare. Sia che ci si rechi al bar, sia che si decida di preparare una tazzina di caffè in casa, un ruolo di primo piano è rivestito dalla macchina che viene utilizzata, capace di esaltare o meno nella maniera corretta la miscela. Negli ultimi anni, alla classica moka si sono aggiunte diverse varianti, come le macchinette a cialde o capsule, che consentono di servire un delizioso caffè in tazza, dalla consistenza corretta e dall’intensità variabile in base al gusto desiderato. In questo articolo vedremo nel dettaglio quali sono le opzioni a disposizione per preparare un buon caffè. La macchina a capsule: un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 febbraio 2022) Ilè considerato in Italia una vera e propria arte, una tradizione da custodire e diffondere per realizzare la bevanda cremosa e gustosa come solo sulla penisola si riesce a fare. Sia che ci si rechi al bar, sia che si decida di preparare una tazzina diin casa, un ruolo di primo piano è rivestito dallache viene utilizzata, capace di esaltare o meno nella maniera corretta la miscela. Negli ultimi anni, alla classica moka si sono aggiunte diverse varianti, come le macchinette a cialde o capsule, che consentono di servire un deliziosoin tazza, dalla consistenza corretta e dall’intensità variabile in base al gusto desiderato. In questo articolo vedremo nel dettaglio quali sono le opzioni a disposizione per preparare un buon. Laa capsule: un ...

