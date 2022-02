Pensioni 2022, tutto quello che c’è da sapere su riforme e nuove norme (Di martedì 1 febbraio 2022) Il nodo della riforma delle Pensioni resta insoluto e nelle priorità dell’agenda del Governo per il 2022. Posto che a 10 anni dalla Legge Fornero l’Italia ancora non ha riformato il sistema previdenziale il 2022 si apre nel limbo di Quota 102, ovvero di quel sistema che permetterà di traghettare il Paese dall’esperimento di Quota 100 a un nuovo sistema di previdenza al quale tutt’ora si sta lavorando. 2022, l’anno di Quota 102 Rimasta in vigore per soli tre anni Quota 100 è stata, quindi, sostituita da Quota 102. Si tratta di quel sistema di calcolo contributivo che consente di accedere alla pensione anticipata con 64 anni di età e 38 di contributi (tre anni prima del requisito necessario per la pensione di vecchiaia). Secondo i calcoli del governo, con Quota 102 andranno in pensione 16.800 lavoratori, che saliranno a ... Leggi su panorama (Di martedì 1 febbraio 2022) Il nodo della riforma delleresta insoluto e nelle priorità dell’agenda del Governo per il. Posto che a 10 anni dalla Legge Fornero l’Italia ancora non ha riformato il sistema previdenziale ilsi apre nel limbo di Quota 102, ovvero di quel sistema che permetterà di traghettare il Paese dall’esperimento di Quota 100 a un nuovo sistema di previdenza al quale tutt’ora si sta lavorando., l’anno di Quota 102 Rimasta in vigore per soli tre anni Quota 100 è stata, quindi, sostituita da Quota 102. Si tratta di quel sistema di calcolo contributivo che consente di accedere alla pensione anticipata con 64 anni di età e 38 di contributi (tre anni prima del requisito necessario per la pensione di vecchiaia). Secondo i calcoli del governo, con Quota 102 andranno in pensione 16.800 lavoratori, che saliranno a ...

