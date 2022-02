Osimhen | al Konami Center arriva il professor Tartaro Il motivo

Leggi su napolipiu

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il recupero di Victorè ancora in corso, l’attaccante sarà visitato oggi delche lo ha operato allo zigomo. Il medico che ha eseguito l’operazione ha sempre detto cheaveva rischiato molto per il colpo ricevuto, al punto da fargli rischiare la carriera. L’operazione diè andata a buon fine, ma il giocatore resta sotto controllo e deve giocare con un maschera protettiva che viene continuamente riadattata, a seconda di come si evolve il suo recupero. Recupero: oggi il controllo Il giocatore nella giornata si sottoporrà ad una visita di controllo con il. Ecco quanto scrive Tuttosport: “Oggi, alla ripresa degli allenamenti, arriverà a Castelvolturno ilGianpaolo ...