Napoli | voragine nel cortile di casa | i vigili del fuoco recuperano l' automobile

(Di martedì 1 febbraio 2022) Ideldisono intervenuti in via san Nicola, nel comune di Palma Campania, nel Napoletano, per unanelinterno di una abitazione, dove erano parcheggiate alcune ...

Advertising

rep_napoli : Voragine a Palma Campania: inghiottita un'auto [aggiornamento delle 14:20] - anteprima24 : ** Si apre una #Voragine in strada nel Napoletano, inghiottita un'auto ** - Italia_Notizie : Napoli, voragine nel cortile di casa inghiotte l’auto: i vigili del fuoco la recuperano così – Video - ilfattovideo : Napoli, voragine nel cortile di casa inghiotte l’auto: i vigili del fuoco la recuperano così – Video - ReErthu : Come comincio con una qualsiasi della città una qualsiasi si crea una voragine che vogliono tutte la stessa cosa co… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli voragine

Il Fatto Quotidiano

Unalarga circa tre metri si è aperta la scorsa notte nel comune di Palma Campania , nel ... Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco diper recuperare con l'ausilio di una gru l'auto ...Unadebitoria tanto che i Revisori dei Conti ritengono possibile punire, sanzionare o ... a Palazzo san Giacomo, ci si vantava spavaldamente di definirecittà "derenzizzata" (e Matteo ...Napoli, 1 febbraio 2022 - Una voragine larga circa tre metri si è aperta la scorsa notte nel comune di Palma Campania, nel Napoletano, inghiottendo un'auto parcheggiata nei paraggi. Non ci sono ...I Vigili del fuoco di Napoli sono intervenuti in via san Nicola, nel comune di Palma Campania, nel Napoletano, per una voragine nel cortile interno di una abitazione, dove erano parcheggiate ...