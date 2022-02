Milano | schianto auto - monopattino | 17enne in gravissime condizioni

Advertising

milano_today : Schianto auto-monopattino, gravissimo 17enne -

Ultime Notizie dalla rete : Milano schianto

Corriere Milano

Un ragazzo di 17 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni dopo essere stato travolto da un'auto mentre guidava un monopattino a. L'incidente è avvenuto poco dopo le 12 in via Aldini, dove il conducente della vettura ha centrato il 17enne provocandogli un trauma al bacino e un trauma cranico con commozione cerebrale, ...Un 17enne, Y. A., conducente di un monopattino, è rimasto gravemente ferito intorno a mezzogiorno anello scontro con un'auto. Loè avvenuto nei pressi di via Fabrizi - Aldini (Quarto Oggiaro). Secondo quanto riportato da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), il giovane ha ...Un ragazzo di 17 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni dopo essere stato travolto da un'auto mentre guidava un monopattino a Milano. L'incidente ...Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda con trauma cranico commotivo, frattura a una gamba e diversi altri traumi in varie parti del corpo ...