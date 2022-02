Mattino 5, Arianna David durissima sul fidanzato di Soleil: “E’ un …” (Di martedì 1 febbraio 2022) È inutile negarlo, una delle protagoniste assolute di questa sesta edizione del Grande Fratello vip è sicuramente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. La ragazza nei primi mesi di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia si è tanto avvicinata all’attore Alex Belli. E proprio l’amicizia tra i due ha fatto tanto discutere e continua a far discutere ancora oggi. La ragazza ha più volte dichiarato di avere un fidanzato fuori dalla casa che però non si è mai fatto vedere motivo per il quale sono tanti coloro che stanno iniziando a pensare che in realtà non vi sia nessuno fuori ad aspettarla. E proprio questo è stato l’argomento affrontato nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda ieri e ad esprimere il suo pensiero è stata Arianna David. Soleil ... Leggi su baritalianews (Di martedì 1 febbraio 2022) È inutile negarlo, una delle protagoniste assolute di questa sesta edizione del Grande Fratello vip è sicuramente l’ex corteggiatrice di Uomini e DonneSorge. La ragazza nei primi mesi di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia si è tanto avvicinata all’attore Alex Belli. E proprio l’amicizia tra i due ha fatto tanto discutere e continua a far discutere ancora oggi. La ragazza ha più volte dichiarato di avere unfuori dalla casa che però non si è mai fatto vedere motivo per il quale sono tanti coloro che stanno iniziando a pensare che in realtà non vi sia nessuno fuori ad aspettarla. E proprio questo è stato l’argomento affrontato nel corso della puntata di5 andata in onda ieri e ad esprimere il suo pensiero è stata...

