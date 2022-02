La seconda guerra dei videogiochi (Di martedì 1 febbraio 2022) Il business dei videogame non è un gioco. Dopo Microsoft, che ha comprato il publisher-software house Activision-Blizzard, ecco la risposta della rivale Sony. Il colosso nipponico, il 31 gennaio, ha annunciato di aver acquisito la software house statunitense Bungie. Se la cifra spesa è di gran lunga inferiore (3,6 miliardi contro circa 69), l’impatto sull’industria videoludica è comunque significativo. Parliamo di un settore in costante crescita: nel solo 2021 ha generato oltre 180 miliardi di dollari di utili, contro i circa 151 nel 2019 (dati We PC LINK). Gli analisti finanziari, inoltre, prevedono una crescita di circa 9 punti percentuali annui nei prossimi 3 esercizi, arrivando a quasi 257 miliardi di dollari di utili nel 2025. Bungie, Microsoft, Activision: destini incrociati Oltre alla questione economica, l’acquisizione di Bungie da parte di Sony è una vicenda che offre ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 febbraio 2022) Il business dei videogame non è un gioco. Dopo Microsoft, che ha comprato il publisher-software house Activision-Blizzard, ecco la risposta della rivale Sony. Il colosso nipponico, il 31 gennaio, ha annunciato di aver acquisito la software house statunitense Bungie. Se la cifra spesa è di gran lunga inferiore (3,6 miliardi contro circa 69), l’impatto sull’industria videoludica è comunque significativo. Parliamo di un settore in costante crescita: nel solo 2021 ha generato oltre 180 miliardi di dollari di utili, contro i circa 151 nel 2019 (dati We PC LINK). Gli analisti finanziari, inoltre, prevedono una crescita di circa 9 punti percentuali annui nei prossimi 3 esercizi, arrivando a quasi 257 miliardi di dollari di utili nel 2025. Bungie, Microsoft, Activision: destini incrociati Oltre alla questione economica, l’acquisizione di Bungie da parte di Sony è una vicenda che offre ...

