La locandina sulle Foibe fa frignare il Pd | “Sembra un manifesto di propaganda nazista”

(Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb — Si avvicina il 10 febbraio, Giorno del Ricordo, e con esso arriva il carrozzone targato sinistra sul quale viaggia l’allegra combriccola di minimizzatori delle, giustificazionisti, polemizzatori un tanto al tocco. Apre le danze il Pd piemontese, a cui non sta bene che i partigiani titini vengano rappresentati per quello che sono stati: delle bestie. Oggetto del contendere è lache pubblicizza un ciclo di eventi culturali in occasione del 10 febbraio, promossi dall’assessore Marrone di Fratelli d’Italia. Nel poster sono raffigurati alcuni esuli istriani, l’espressione comprensibilmente terrorizzata, mentre fuggono da minacciose, oscure figure armate di fucile e con la stella rossa sul berretto. I titini, per l’appunto. Rappresentazione inammissibile per la polizei antifascista della memoria, che vorrebbero imporci anche il ...

colpadeiforse : perché quando metto sulle storie la locandina di un film c’è sempre qualcuno che mi chiede “l’hai visto?” no mi pia… -

Ultime Notizie dalla rete : locandina sulle

Corriere , Repubblica e Stampa lo intervistanosue sensazioni e prospettive. "In cella ho ... Nella, racconta la Stampa Torino , sono raffigurate "alcune persone che in primo piano ......ebraico ha vissuto in un tempo non molto lontano e che ancora si affaccia prepotentemente...Teatro Filodrammatici di Piacenza SALT'IN BANCO Rassegna di teatro scuola (responsabile ...Locandina ASCOLI PICENO – Per aggiornare imprese e associati sulle ultime novità in tema Superbonus e offrire loro un sostegno concreto in un momento storico determinante in termini di ripresa ...«Una locandina che sta a metà strada fra un fumetto anni '50 e i manifesti di propaganda nazista» con queste parola lo storico piemontese Eric Gobetti ha denunciato la nuova iniziativa che la Regione ...