Inter-Milan, Tavelli: “Tonali? Confronto con Barella molto bilanciato” (Di martedì 1 febbraio 2022) Fabio Tavelli, giornalista di Sky Sport, ha parlato del derby Inter-Milan e della sfida tra Sandro Tonali e Nicolò Barella Leggi su pianetamilan (Di martedì 1 febbraio 2022) Fabio, giornalista di Sky Sport, ha parlato del derbye della sfida tra Sandroe Nicolò

Advertising

AlfredoPedulla : #Scamacca bloccato dall’#Inter, il tentativo del #Milan: chiederò i diritti d’autore. Senza vergogna nel copia-incolla ??????? - FBiasin : Il gioco meno originale del mondo: le pagelle al mercato di gennaio, in ordine di classifica. Parto io: #Inter 8.… - Inter : ?? | FORMAZIONI Le scelte ufficiali di @Chivu_Official per il #DerbyMilano ?? - FcInterNewsit : ?? GOOOOOOOL DI PESCHETOLA ?????? ???? #Inter di nuovo vanti sul #Milan nel #derbyprimavera - AscioneMauri : @Fab96951606 Non è gente che può stare in nessun settore giovanile.... Il Milan investe un decimo di quello che inv… -