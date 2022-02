Green pass obbligatorio in tutti i negozi ma non in farmacie e alimentari e multe ai No vax over 50 | cosa cambia dal 1Â° febbraio

(Di martedì 1 febbraio 2022) Dal 1°il base servirà anche per acquistare le , comperare un paio di scarpe , andare in a disporre un bonifico. Entrano in vigore le regole inserite nel , lo stesso che ha esteso l' a...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Restrizioni allentate in Danimarca . Ora nel Paese non sarà più obbligatorio indossare mascherine su mezzi pubblici e nei luoghi al chiuso, e avere ilper entrare in discoteche, caffè, autobus e ristoranti. Lo Stato è uno dei primi dell'Ue ad aver eliminato la maggior parte delle misure anti - Covid - 19 e non considera più l'epidemia '...e obbligo vaccinale, le novità All'articolo 3 elenca le attività in cui serve ilbase (dunque è valido anche quello ottenuto con un test negativo): dal 20 gennaio i servizi alla ...In centro a Firenze alcuni commercianti hanno deciso di controllare tutti i clienti: "Per ora nessun problema" ...Il 1° febbraio è arrivato e da oggi scattano le nuove regole in materia di Green Pass e vaccinazioni. Se ne è parlato tanto nelle scorse settimane e adesso ci siamo: entrano in vigore le regole decise ...