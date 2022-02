Dybala spinge per restare | la richiesta della Juve

(Di martedì 1 febbraio 2022) In casacontinua a tener banco il futuro di Paulo. L’argentino ha sempre dato la sua preferenza allae da simbolo bianconero vuolealmeno fino al 2026 dopo essere stato comprato nel 2015 dal Palermo. I desideri, però, rischiano di entrare in conflitto con le manovre dei dirigenti., pressing sul rinnovoLe richiesteJoya restano fisse sui 12 milioni annui, laresta sui 10 milioni bonus compresi. Ora la Joya dovrà decidere se ridurre ancora le richieste oppure andarsene via a giugno, ma da entrambe le parti c’è la volontà di risedersi al tavolo e parlare.

Advertising

Ale77_Col : @HungryMarcio Se invece giochi 352, Tammy,Zaniolo e Dybala dietro? A centrocampo oltre al regista e Sergio,serve un… - Marcky94 : @SpudFNVPN spero arrivi anche qualche notizia sull'inter ma con l'arrivo di vlahovic questo spinge dybala da beppone? - Fabio_in_DC : Del Piero spinge Dybala verso la maglia che ha sempre sognato di vestire -

Ultime Notizie dalla rete : Dybala spinge

Tuttosport

Basti pensare che Dusan Vlahovic - attaccante, freso acquisto - si aggira attorno ai 7 e che per Pauloè in corso un braccio di ferro, con la società chein direzione ben contraria ...... Kean e, ma anche un vero campione per il futuro della squadra e visto l'acquisto ... Come detto prima uno dei motivi chealcuni club ad anticipare le uscite di sei mesi è sicuramente la ...Basti pensare che Dusan Vlahovic - attaccante, freso acquisto - si aggira attorno ai 7 e che per Paulo Dybala è in corso un braccio di ferro, con la società che spinge in direzione ben contraria ...Il mercato della Juve dipende molto dalle scelte del Tottenham di Conte, il Bayern contende alla Roma il francese del Marsiglia e il tedesco del Borussia M.