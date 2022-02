Dopo le primarie, la gauche ha più candidati (stizziti) che consensi (Di martedì 1 febbraio 2022) Parigi. Lo spettacolo che la gauche francese sta offrendo ai suoi elettori è sempre più imbarazzante, e c’è chi dice, tra gli osservatori, che il peggio deve ancora venire. Christiane Taubira, ex guardasigilli del quinquennio Hollande e icona progressista molto amata per la legge sui matrimoni e le adozioni gay che porta il suo nome, ha vinto nel fine settimana le primarie più surreali della storia della sinistra d’oltralpe: la “Primaire populaire”, una consultazione civica online lanciata da due militanti sconosciuti, Mathilde Imer e Samuel Grzybowski, che aveva come obiettivo quello di designare un’unica candidatura per la gauche, e invece ha aggiunto ancora più confusione a una situazione già abbondantemente caotica. La quasi totalità dei candidati, nonostante la presenza dei loro nomi nella lista, non ha ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 febbraio 2022) Parigi. Lo spettacolo che lafrancese sta offrendo ai suoi elettori è sempre più imbarazzante, e c’è chi dice, tra gli osservatori, che il peggio deve ancora venire. Christiane Taubira, ex guardasigilli del quinquennio Hollande e icona progressista molto amata per la legge sui matrimoni e le adozioni gay che porta il suo nome, ha vinto nel fine settimana lepiù surreali della storia della sinistra d’oltralpe: la “Primaire populaire”, una consultazione civica online lanciata da due militanti sconosciuti, Mathilde Imer e Samuel Grzybowski, che aveva come obiettivo quello di designare un’unica candidatura per la, e invece ha aggiunto ancora più confusione a una situazione già abbondantemente caotica. La quasi totalità dei, nonostante la presenza dei loro nomi nella lista, non ha ...

