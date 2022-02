Da Recoba a Dybala | i grandi colpi del presidente Maurizio Zamparini

(Di martedì 1 febbraio 2022) Un triste giorno per il calcio italiano:si è spento all’età di 80 anni dopo aver combattuto per lungo tempo con una malattia. L’ex-di Venezia e Palermo rimarrà indimenticato più per la nomea di “mangia-allenatori”, visto che nel corso dei suoi mandati ha tenuto a libro paga ben 53 tecnici con 54 esoneri, alcuni anche a più riprese (Guidolin più di tutti a quota 3). Nonostante il triste epilogo della gestione in rosanero con le dimissioni nel 2017, il patron resterà un personaggio iconico ed indimenticato nel panorama calcistico italiano. Nel corso della sua vita daperòha avuto anche la possibilità di acquistare calciatori che poi hanno segnato la storia del campionato di Serie A tra la fine degli anni ’90 ed il nuovo millennio. Personaggi ...

... se in laguna i fasti della Serie A, di Novellino efurono presto offuscati dalla polvere ... Nel giro di pochi anni da Palermo passarono Cavani, Toni, Ilii, Grosso, Pastore, Miccoli,, ...Ad Alvarosono bastati sei mesi per portare a termine il compito. Dotato di una tecnica ... 10 - Paulo, l'ultima joya rosanero In Sicilia arrivò appena 19enne proveniente dalla Serie B ...Palermo, infatti, era diventata una rampa di lancio per i giovani che hanno poi conquistato le grandi piazze europee. ALVARO RECOBA - Tutto parte da Venezia. "El chino" aveva 23 anni e nel precedente ...Per il Palermo acquistò calciatori importanti, Cavani Pastore Amauri e Dybala. E’ stato prima di diventare proprietario ... Per i veneti acquistò un centravanti di grande valore, Alvaro Recoba.