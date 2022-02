Come eliminare definitivamente una Chat Whatsapp senza più possibilità di recupero neppure tramite programmi professionali (Di martedì 1 febbraio 2022) Una domanda che ci viene posta spesso è Come eliminare una Chat Whatsapp senza più possibilità di recupero neppure tramite programmi professionali di analisi forense. I passaggi da compiere sono i seguenti : Disattivare il backup di Whatsapp sul tuo telefono se era attivo. Per disattivare il backup di Whatsapp: a) Apri le impostazioni. b) Tocca Chat > Backup delle Chat > Backup crittografato end-to-end. c) Tocca Disattiva. d) Inserisci la password. e) Conferma di voler disattivare il backup end-to-end toccando “Disattiva”. eliminare il backup già eseguito su Google Drive con Android o su iCloud se hai un ... Leggi su analisideirischinformatici (Di martedì 1 febbraio 2022) Una domanda che ci viene posta spesso èunapiùdidi analisi forense. I passaggi da compiere sono i seguenti : Disattivare il backup disul tuo telefono se era attivo. Per disattivare il backup di: a) Apri le impostazioni. b) Tocca> Backup delle> Backup crittografato end-to-end. c) Tocca Disattiva. d) Inserisci la password. e) Conferma di voler disattivare il backup end-to-end toccando “Disattiva”.il backup già eseguito su Google Drive con Android o su iCloud se hai un ...

Advertising

parisforever89 : @blqries Ma ci sono o ci fanno? Nessuno dice che l'improvvisazione non sia importante ma che non può essere presa c… - blade_runner68 : @giuliahepburn94 @PornoNoblogs E infatti i controlli ci sono, ed è per questo che si sa che un certo numero di truf… - Gemmix16 : @CristinaPlevani Siccome il voto non è più “chi vuoi eliminare”, si vota tutti pro qualcuno a caso per affossare la… - chiuderetutto : @GhiselliFabio1 @OGiannino Come può una maschera eliminare l'aerosol? - AntoSoleKat : RT @solesupporter: DON BASCIANO “NO IO ME NE VADO, ORA NON SI PUÒ ELIMINARE” LUI CHE ODIA DELIA COME NOI #gfvip -