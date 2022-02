Chiara Nasti rompe il silenzio su Mattia Zaccagni | Vi dico io chi è davvero

(Di martedì 1 febbraio 2022) Goal Newsè un'influencer molto popolare nel fantastico mondo del web: attualmente le mancano poche centinaia di follower per arrivare a quota 2 milioni. Anche sua sorella Angela è molto famosa sui social ed ha partecipato a Uomini e Donne.di recente ha avuto uno 'scontro' con gli autori del Grande Fratello: a chi le chiedeva se avesse intenzione di partecipare al reality, rispose che era un programma da 'sfig*ti'. Dagospia rispose pubblicando il video di un suo provino per il Gieffe, scatenando una polemica con la influencer 24enne. Inoltre la blogger napoletana ha espresso più di qualche dubbio sul vaccino anti-COVID, affermando di conoscere "molte" persone che hanno sofferto effetti collaterali gravi dopo aver ricevuto una dose del siero. Insomma, lasa come far parlare di sé, nel bene e ...

Advertising

M4ck79 : @karl62956639 @AntoVitiello chiara nasti - cessievattene : @leaaaoJr_ @LoJamesiano @tiornane nono è Chiara Nasti - spizzistan : @mohsospesa ha segnato chiara nasti - devilacm7 : Nasti sei la seconda persona che fa Nasti di cognome su cui mi sego. La prima è Chiara. - OdeonZ__ : Chiara Nasti: 'Zaccagni? Come lui ce ne sono pochi. È stato la mia cura perché...' -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Nasti

Tra i numerosi personaggi che ricorrono nei suoi video, ci sono Giulia De Lellis,, Nicole Pallado, Taylor Mega e molti altri. In qualche modo, poi è diventato egli stesso un influencer, ...Commenta per primo Dopo la fine della relazione con Nicolò Zaniolo la bellissima influencer e modellaha iniziato una nuova love story con un altro calciatore, l'attaccante della Lazio Mattia Zaccagni senza però rinunciare ad essere se stessa. Sempre solare e sorridente, la splendida ...Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno annunciato, tramite un post su Instagram, un nuovo arrivo in famiglia. Ecco di chi si tratta ...Prosegue a gonfie vele la relazione tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. I due sono partiti per Dubai in occasione delle vacanze natalizie, e hanno approfittato della sosta ...