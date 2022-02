Cartabianca | ospiti stasera | 1 febbraio 2022

(Di martedì 1 febbraio 2022) Nuova puntata di, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer., 1, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: la rielezione del Presidente Mattarella e le sue possibili conseguenze politiche, la situazione sanitaria tra l’inasprimento delle regole per i non vaccinati e la speranza di uscire dall’emergenza, segnali incoraggianti ma anche l’aumento delle preoccupazioni per il futuro della nostra economia.di oggi, 1Molti glidella puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Massimo Galli, infettivologo; Lucia Annunziata, giornalista e conduttrice di ...

In studio vari, dall'editorialista del Corriere della sera Paolo Mieli alla conduttrice diBianca Berlinguer. "Ho fatto di tutto ma..." Non solo Belloni, Salvini svela a Mentana la ...... Monica Maggioni, direttrice Tg1, Simona Sala, direttrice Tg3 e Bianca Berlinguer conduttrice di, che insieme a Paolo Mieli e altri giornalisti intervisteranno Enrico Letta e Antonio ...Per la prima serata in tv, martedì 1° febbraio su RaiUno alle 20.30 prenderà il via la nuova edizione del “Festival di Sanremo”. Conduce Amadeus, affiancato da Ornella Muti, che questa sera vestirà i ...Rete 4 è l'emittente a tutto talk. Le prime serate dal lunedì alla domenica, eccezion fatta per il sabato, sono occupate dallo spettacolo delle chiacchiere. Si parte con la Quarta Repubblica di Nicola ...