ATP Pune 2022 | Stefano Travaglia costretto al terzo set | ma batte Ramkumar Ramanathan

(Di martedì 1 febbraio 2022) Con qualche patema in più del dovuto, masupera il primo turno del torneo ATP 250 di, in India. Accreditato della testa di serie numero 8, l’ascolanoper 7-6(7) 4-6 6-3 l’indiano, andando così a trovarsi di fronte a un di questi connazionale, Yuki Bhambri, anche lui proveniente da una battaglia con lo slovacco Jozef Kovalik. Il primo set si rivela particolarmente difficile da interpretare, perché nessuno dei due è realmente padrone del proprio servizio. Il tutto nonostante, paradossalmente, entrambi lo tengano a lungo e l’unico ad avere palle break è, nelgioco. Le buone armi da fondo dell’ascolano si mescolano con l’aggressività in risposta dell’indiano, dotato anche di un buon dritto e ...

